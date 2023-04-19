Лицензирование опасных отходов и металлолома в Екатеринбурге
Лицензия на лом черных и цветных металлов
Покупка компании с лицензией на металлолом
Лицензирование деятельности на обращение с отходами
Покупка компании с лицензией на отходы
Государственная экологическая экспертиза

Наши преимущества

Мы самостоятельно выполняем все работы
В штате работают экологи, санитарные врачи, менеджеры по сопровождению выездных проверок, отдел сопровождения и делопроизводства.
Мы снимаем всю головную боль с Клиента
Мы делаем всю «грязную» работу – от сбора основных бумажек, до разработки проектов и документов
Все необходимое оборудование у нас в собственности
Мы не зависим от аренды, всегда отвечаем за работоспособность и легитимность данного оборудования
Мы имеем опыт решения самых сложных вопросов
Утилизация по маслам, нефтяным шламам, газовой и нефтяной трубе, лому и другим отходам
Мы обладаем нужными качествами в нашем бизнесе
Скорость, смекалка и настойчивость – без этих навыков невозможно успешно прийти к положительному результату
Наш опыт работы с отходами более 5 лет
Мы понимаем задачи своего клиента, понимаем как их решить, имеем большой и результативный опыт решения подобных вопросов
Уважение к Вашему бизнесу
Проработка с точки зрения извлечения Вашей максимальной прибыли из разрешительной документации и роста Вашей компании.
Проработаем несколько вариантов получения документации
Мы учитываем не только Вашу задачу, но и временные рамки, а так же финансовую нагрузку при получении лицензии.
О нас

Компания «ЭКОСТАНДАРТ» является специализированным экспертным центром. Деятельность компании направлена на разработку комплексных решений в области экологического проектирования для предприятий различных сфер деятельности. Мы обладаем абсолютным профессионализмом и объективностью, а также доступны, компетентны и преданны своему делу.

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Успешные кейсы

ООО «Ведущая Утилизирующая Компания», Свердловская область
Лицензия на обработку опасных отходов успешно переоформлена. ...
ООО «МЕТЭКС», ХМАО
В течении нескольких недель лицензия была получена, заказчик остался очень ...
ООО «ТранСим», ХМАО
Лицензия получена, заказчик доволен. ...
ООО «ТПФ УралТранс», Челябинская область
Для этого мы помогли оформить лицензию на лом черных и ...
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Получим именно ту лицензию, которая нужна Вашему заказчику

Опыт получения более 100 лицензий на лом и отходы
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      Лицензии
      Мы помогли получить лицензии сотням наших клиентов
      Выписка ООО Эколоминвест отходы
      выписка ООО ТК ЯМАЛ
      выписка ООО Термит-Групп
      выписка ООО Термит-Групп
      Выписка ООО ТПФ Уралтранс
      Выписка ООО ТПФ Уралтранс
      выписка ИП Захарова
      Лицензия ООО АРТУР
      Лицензия ООО АРТУР.
      Выписка ООО НЕФТЕГАЗ-СЕРВИС
      Выписка ООО НЕФТЕГАЗ-СЕРВИС
      выписка ООО Металлэкспорт
      выписка ООО Металлэкспорт
      Выписка ООО Промстройинжиниринг
      Выписка ООО Промстройинжиниринг
      Выписка ООО Могучий Слон +
      Выписка ООО Могучий Слон +
      выписка ООО Амет-Сырье
      Выписка ООО МИМИР
      Выписка ООО Нефтеспецсервис
      Выписка ООО СВАРОГ
      выписка ООО МТС
      выписка ООО ММК-ЭКО
      выписка ООО Строймет-Сервис
      Выписка ООО Нефтеспецсервис
      Выписка ООО МИГ
      Выписка ООО Уралнефтегазкомплект
      Выписка ООО АВ-Сибирь
      Выписка ООО АВ-Сибирь
      выписка ООО Втормет плюс
      Выписка ООО ПК Генерация
      Выписка ООО ПК Генерация2
      Выписка ООО РегионНефтеТрансЭкология
      Выписка ООО АВЕРС
      выписка ООО Крокус Групп
      Выписка ООО ТМП
      Выписка ООО ТранСим
      выписка ООО Атом-Экотех
      выписка ООО ТПК Прогресс
      выписка ООО ТПП Уралавтозапчасть
      выписка ООО Строймет-Сервис
      Выписка ООО Втормет72
      выписка ООО Форпост
      выписка ООО Ведущая Утилизирующая компания
      Лицензия ООО Промышленные технологии
      выписка ИП Касилов А.И.
      Выписка МИМИР лом
      выписка ООО ЗАПОЛЯРЬЕ
      Выписка ООО ТМП
      Выписка ООО НПП Химпродукт
      выписка ООО Строймет-Сервис
      выписка ИП Ахадов
      выписка ООО ЗАПОЛЯРЬЕ
      Выписка ООО МЕТЭКС
      Выписка ООО Байкал-2000
      Выписка ИП Третьяк
      выписка ООО СП Технология
      Выписка ООО ВЧМ-Север
      выписка ООО Норильскпромресурс
      Выписка ООО ТПФ Уралтранс
      выписка ООО Уралэкология
      Выписка ООО УРАЛСПЕЦЛОМ
      Выписка ООО УРАЛСПЕЦЛОМ
      выписка ООО Эколоминвест
      выписка ООО ПО К-ПЛЮС от 13.05.2021
      выписка ООО ВВС-Групп
      выписка ИП Касилов А.И., оформление лицензии на лом
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