Лицензирование опасных отходов и металлолома в Екатеринбурге

Наши преимущества
Мы самостоятельно выполняем все работы
В штате работают экологи, санитарные врачи, менеджеры по сопровождению выездных проверок, отдел сопровождения и делопроизводства.
Мы снимаем всю головную боль с Клиента
Мы делаем всю «грязную» работу – от сбора основных бумажек, до разработки проектов и документов
Все необходимое оборудование у нас в собственности
Мы не зависим от аренды, всегда отвечаем за работоспособность и легитимность данного оборудования
Мы имеем опыт решения самых сложных вопросов
Утилизация по маслам, нефтяным шламам, газовой и нефтяной трубе, лому и другим отходам
Мы обладаем нужными качествами в нашем бизнесе
Скорость, смекалка и настойчивость – без этих навыков невозможно успешно прийти к положительному результату
Наш опыт работы с отходами более 5 лет
Мы понимаем задачи своего клиента, понимаем как их решить, имеем большой и результативный опыт решения подобных вопросов
Уважение к Вашему бизнесу
Проработка с точки зрения извлечения Вашей максимальной прибыли из разрешительной документации и роста Вашей компании.
Проработаем несколько вариантов получения документации
Мы учитываем не только Вашу задачу, но и временные рамки, а так же финансовую нагрузку при получении лицензии.
О нас
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Компания «ЭКОСТАНДАРТ» является специализированным экспертным центром. Деятельность компании направлена на разработку комплексных решений в области экологического проектирования для предприятий различных сфер деятельности. Мы обладаем абсолютным профессионализмом и объективностью, а также доступны, компетентны и преданны своему делу.
Наши предложения
Готовые компании с лиценией
1 неделяВыбрать фирму
Срочное оформление
1 месяцПодробнее
Успешные кейсы
Получим именно ту лицензию, которая нужна Вашему заказчику
Опыт получения более 100 лицензий на лом и отходы
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