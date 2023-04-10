Прохождение государственной экологической экспертизы в Екатеринбурге

В 2021 году в закон «Об экологической экспертизе» внесены поправки, которые распространяются на объекты, для которых предусмотрена обязательная государственная экологическая экспертиза – перечень таких объектов сократился. Таким образом, проведение экспертизы не требуется для сооружений, которые планируется строить на территории объектов первой категории. Для других объектов государственная экологическая экспертиза осталась обязательным требованием. Получение ГЭЭ – задача непростая и ответственная. В ходе экспертизы специалисты проверяют соответствие проектной документации нормам и требованиям экологического права. Таким способом государство контролирует деятельность бизнеса в отношении окружающей среды.

Этапы разработки экспертизы

В зависимости от объекта, стадии проектирования определяются этапы разработки экспертизы, а также список документов, которые нужно подать в государственные инстанции.

Разработка документации – процесс многоэтапный и проводится следующим образом:

сбор необходимых сведений; проведение изысканий; разработка проекта; разработка альтернативных проектов; обоснование каждого проекта с учетом соблюдения норм действующего экологического законодательства.

После пакет документов оформляется (к оформлению также предъявляются требования) и подается заявка на проведение экспертизы.

Затем готовится заключение, которое содержит выводы о соответствии или несоответствии предоставленного пакета документов.

Новый порядок проведения экспертизы

На период с 2021 по 2026 года определен порядок прохождения государственной экологической экспертизы, закрепленный постановлением Правительства РФ от 7 ноября 2020 года № 1796.

Главное положительное нововведение – возможность подавать документы на экспертизу в электронной форме. Из-за этого значительно упрощается и ускоряется процесс подачи документации.

Важно! Подать заявку на проведение экологической экспертизы Росприроднадзора можно через портал государственных услуг.

Другие изменения в порядке проведения государственной экологической экспертизы:

максимально допустимый период проведения – 2 месяца, а по инициативе заказчика может быть продлен на один месяц (результаты размещаются на сайте уполномоченного органа, который проводил мероприятия); реестр заключений, выданных по результатам экспертиз, находится в ведомстве Росприроднадзора и территориальных органов, соответственно, они также предоставляют выписки из Реестра.

Важно! По каждому объекту формируется комиссия, заседания которой проходит как очно, так и дистанционно.

Принципы проведения проверок экологического соответствия:

исключительное понимание потенциальной опасности для окружающей среды от человеческой деятельности;

экспертиза проводится до реализации бизнес проекта, а не в процессе деятельности;

использование целого комплекса методик, инструментов для максимально точной оценки опасного влияния деятельности человека на природу и людей;

соблюдение требований всех государственных и надзорных органов;

предоставление правдивой, четкой, актуальной информации о будущей деятельности предприятия и возможных последствиях;

применение научного подхода при составлении заключения, а также максимально объективная оценка комиссии;

учет общественного мнения;

ответственность участников экспертизы за проведенные мероприятия и результаты.

Оценка влияния на окружающую среду

Чтобы пройти государственную экологическую экспертизу проекта, потребуются материалы, основанные на оценке влияния деятельности объекта на окружающую среду. Данная оценка представляет собой материалы, позволяющие точно определить масштабы негативного влияния на природу и атмосферу выбранной деятельности объекта. Проводится такая оценка на основании статьи 3 закона «Об охране окружающей среды».

Важно! Именно ст. 3 закона «Об охране окружающей среды» указывает, что оценка влияния на окружающую среду – обязательное требование для всех, кто принимает решение осуществлять хозяйственную или другую деятельность. Эта норма называется – презумпция экологической опасности.

Данной статьей предусмотрен прямой запрет на осуществление любой деятельности, последствия которой непредсказуемы для окружающей среды. Кроме этого, если безопасность деятельности не подтверждена оценкой влияния на природу, в обязательном порядке запрещается.

Оценка влияния на окружающую среду содержит такие сведения:

общая информация – наименование, реквизиты объекта;

ходатайство о намерениях, а также краткое резюме проекта;

подробная пояснительная записка, в которой содержатся основные показатели проекта – количественные, качественные;

альтернативные варианты реализации проекта, перечисление преимуществ от его запуска;

запланированные меры по снижению негативного влияния на природу и атмосферу;

разработанная программа мониторинга состояния окружающей среды в зоне размещения объекта;

результаты общественных слушаний;

резюме нетехнического характера.

Как проводится оценка влияния на атмосферу и природу:

готовятся материалы; проводятся общественные слушания; готовится окончательный вариант материалов оценки влияния на атмосферу.

Такие материалы необходимы, чтобы спрогнозировать негативные последствия для атмосферы, природы, а также разработать меры по снижению их последствий. Их требуют в следующих ситуациях:

когда нужно провести экологическую экспертизу объекта и получить положительное заключение;

когда нужно согласовать строительство объектов и получить разрешение местных жителей;

когда есть цель — определить затраты на мероприятия по охране природы и таким образом, своевременно отреагировать на факторы, которые могут представлять опасность;

для определения степени загрязнения атмосферы.

Важно! Точный срок, на который оформляется документация, не регламентирован, но в большинстве случаев результаты сохраняют актуальность на протяжении 5 лет.

Проведение экологической экспертизы в «Экостандарт»

Государственная экологическая экспертиза — обязательное требование ко всем, кто планирует деятельность, предусмотренную статьями 11 и 12 закона «Об экологической экспертизе». Если документ отсутствует или оформлен не надлежащим образом, контролирующие органы выписывают штраф — 50-150 тыс. руб. Размеры штрафных санкций утверждены ст. 8.4 КоАП РФ.

Разобраться в тонкостях экологического законодательства довольно сложно, поскольку нормативно-правовые акты часто меняются, в них вносятся правки. Получение положительного решения по результатам экспертизы усложняется бюрократическими моментами. Привлечение экспертов к данному вопросу значительно ускорит и упростит процедуру.

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