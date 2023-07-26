Получение лицензии на отходы в Екатеринбурге

Свидетельство, подтверждающее регистрацию предприятия/предпринимателя

Свидетельства: ЕГРЮЛ и выписка из него/ЕГРИП

Документы на недвижимость (участок, площадку, помещение)

Сертификаты, паспорта, подтверждающие квалификацию персонала

Необходимый пакет экологической, санитарной документации

проект по отходам, где указаны нормативы по количеству отходов, а также лимиты по размещению на полигоне

Сертификаты на сырье, продукцию, оборудование

Разрешительная документация на товары, которые производятся из отходов, оборудование

Список услуг, работ, в процессе которых формируются отходы, используемые в дальнейшей деятельности

Оплата госпошлины