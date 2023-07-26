Получение лицензии на отходы в Екатеринбурге

Компания «Экостандарт» специализируется на выдаче лицензии на отходы разных классов опасности. Мы приглашаем к сотрудничеству компании и предприятия из разных сфер деятельности, предлагаем экспертные решения в области экологического проектирования. Одно предприятие имеет право оформить и получить одну лицензию, где будут указаны все действия, осуществляемые с отходами.
|Класс опасности
|Степень воздействия
|Виды опасных отходов
|1-ый класс
|Очень высокая
|Ртутьсодержащие отходы (лампы, градусники), трансформаторы, конденсаторы
|2-ой класс
|Высокая
|Аккумуляторные батареи, автопокрышки, масла, щелочи, кислоты, гальванические элементы, остатки рафинирования нефтесодержащих отходов, свинцовые опилки, кислые смолы
|3-ий класс
|Средняя
|Автомобильные масла и фильтры, металлы, медные провода, ацетон, обтирочные материалы, шлам очистки труб от нефти, дизтопливо, цементная пыль, загрязненный бензином песок, свежий свиной навоз, свежий утиный и гусиный помет, табачная пыль
|4-ый класс
|Низкая
|ТБО, компьютерные отходы, строительные отходы (бой кирпича, остатки щебня и арматуры, шпаклевка, куски рубероида), уличный и дорожный мусор, отходы битума и асфальта, обломки мебели, упаковки, остатки пищи, осколки стекла, опилки, отходы пуха и перьев, перепревший навоз и помет птицы, отработанный загрязненный уголь
Почему стоит обратиться в «Экостандарт»
Сотрудничество с нашей компанией построено таким образом, чтобы освободить клиента от забот собирать документы, посещать государственные инстанции. У нас в штате только профильные специалисты — экологи, менеджеры, эксперты по выездным проверкам. При подготовке лицензии учитываются временные рамки.
Специалисты компании готовят документацию в соответствии с действующим законодательством, исключительно в рамках правового поля. Наши сотрудники имеют достаточный опыт и квалификацию в решении задач разной сложности в сфере лицензирования отходов. Мы досконально знаем законодательство в сфере экологии.
Если вам необходима лицензия на деятельность с опасными отходами, мы готовы предложить:
- открытость — важный принцип деятельности нашей компании — готовы предложить клиенту юридически грамотное и лучшее решение;
- системный подход — мы предлагаем комплексные решения для каждой задачи, сотрудничаем с компаниями из разных сфер деятельности;
- долгосрочные, партнерские отношения — мы всегда нацелены на продолжительное сотрудничество на взаимовыгодных условиях;
- опыт — за плечами наших сотрудников реальная практика, сотни реализованных проектов, безупречное знание тонкостей деятельности фирм, которые работают с отходами, а также государственных и контролирующих учреждений.
Миссия нашей компании — оформление лицензии для вашей компании, а также подготовка, согласование в соответствующих инстанциях разрешительной документации. Кроме этого, вам будет предоставлен перечень потенциальных партнеров, клиентов, перерабатывающих предприятий.
Обратите внимание! Получение лицензии на отходы 1-4 класса — это первый этап к успеху вашей компании. Наши эксперты будут сопровождать вас в подготовке и подаче экологической отчетности.
Для чего и кому требуется лицензия на отходы
Разрешительный документ на отходы — законодательно установленное требование для совершения деятельности в данной сфере. Именно лицензия разрешает совершать разные действия с опасными веществами, отходами — собирать, транспортировать, перерабатывать или утилизировать, обезвреживать, размещать.
Разрешительный документ не имеет срока действия, то есть, оформляется бессрочно, потребуется юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, которые планируют работать с разными видами отходов.
Ответственность за работу без лицензии на отходы
Работа с опасными отходами регламентируется действующим законодательством, которым предусмотрена разная ответственность за нарушение требований.
- Административная.
Нарушение экологических норм в процессе работы с отходами, которые оказывают разрушающее действие на озоновый слой, карается штрафами:
- для лиц, осуществляющих функции власти — 10-30 тыс. руб.;
- для предпринимателей, которые не прошли регистрацию — 30-50 тыс. руб. (или приостановление работы фирмы на 90 дней);
- для юридических лиц — 100-250 тыс. руб.
Если деятельность ведется без соответствующего разрешительного документа, также накладывается штраф:
- для лиц, осуществляющих функции власти — 4-5 тыс. руб. с полной конфискацией продукции, оборудования, отходов или без конфискации;
- для компаний — 40-50 тыс. руб. с полной конфискацией продукции, оборудования, отходов или без конфискации.
- Уголовная.
Степень ответственности определяется тяжестью причиненного вреда, ущерба, последствиями неправильного обращения с разными отходами:
- Вероятность причинения вреда людям, природе — в зависимости от тяжести преступления устанавливается штраф, ограничение (лишение) свободы или принудительные работы;
- Вероятность причинения вреда здоровью, загрязнение природы, атмосферы, повлекшее гибель зверей, птиц — в зависимости от тяжести преступления устанавливается штраф, ограничение (лишение) свободы или принудительные работы;
- Неправильное обращение с отходами, причинившее гибель человека, массовое заболевание — тюремное заключение до 8 лет.
Как получить лицензию на отходы
Вопрос оформления лицензии на опасные отходы регламентирован ст. 12 закона «О лицензировании отдельных видов деятельности». Любые действия с отходами 1-4 классов подлежат обязательному лицензированию. Оформить документ обязаны компании, использующие материалы, указанные в классификаторе отходов. Законодательством закреплены разные понятия:
- сбор — систематическое поступление опасных веществ от граждан, юридических лиц для дальнейших действий (транспортировка, утилизация, переработка, обезвреживание, сбережение);
- транспортирование — передвижение опасных отходов транспортом из места образования или накопления отходов;
- обработка — подготовка опасных отходов для дальнейшей переработки, утилизации;
- утилизация — применение опасных отходов для изготовления товаров; повторное использование по непосредственному назначению; регенерация и повторное использование в производственном цикле; извлечение полезных ископаемых;
- обезвреживание — любые действия с отходами, направленные на уменьшение массы, объема, изменение качеств, химического состава для нейтрализации отрицательных характеристик и разрушающего действия на людей, природу;
- размещение — действия по хранению и/или захоронению опасных отходов.
В каких случаях лицензия не требуется:
- Собственные отходы (отходы образующиеся в результате деятельности предприятия), хранящиеся до 11 месяцев на специально организованной (соответствующей всем санитарным и природоохранным нормам) площадке;
- В обращении находятся вещества, принадлежащие к 5 классу, то есть, имеющие наиболее низкую степень вредного воздействия на окружающую среду.
Требования к претенденту на оформление лицензии на деятельность по сбору отходов:
- Наличие безопасного помещения, где будут размещаться отходы.
- Наличие знаков на транспорте, который перевозит опасные отходы.
- Наличие должным образом оформленных сертификатов, разрешающих вести деятельность с отходами.
- Разработанная программа производственного экологического контроля, наличие соответствующего свидетельства.
- Официальное заключение, выданное государственными инстанциями, подтверждающее безопасность деятельности и соответствие законодательству.
- Паспорта отходов, оформленные на все виды опасных отходов.