Получение лицензии на отходы в Екатеринбурге
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Лицензирование деятельности на обращение с отходами в Екатеринбурге

Выдача лицензии на опасные отходы осуществляется Росприроднадзором. На одно предприятие выдается одна лицензия с перечнем требуемых действий с отходами.
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Цель получения лицензии на отходы

Получение лицензии на отходы является обязательным условием для работы с отходами. Лицензия позволяет осуществлять: сбор, транспортирование, обработку, утилизацию, обезвреживание и размещение опасных отходов I-IV классов опасности.
Этапы получения лицензии на опасные отходы в компании «Экостандарт»
01
Заявка
Клиент оставляет заявку по телефону 8 (800) 600-66-39 или почте info@ekostandard.ru
02
Определение целей, задач
Специалисты компании анализируют сведения, полученные от клиента, оценивают задачу, а после озвучивают сроки и цену.
03
Заключение договора
Заключается договор, в котором указаны сроки, цена, этапы работ.
04
Выполнение работ
Выполняется задача – формируется полный пакет документов для контролирующих инстанций.
05
Согласование в госорганах
Согласовываются документы в государственных инстанциях, выдается разрешительный документ.
06
Сдача работ
Клиент получает лицензию.
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1 неделя
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Наши преимущества
Мы самостоятельно выполняем все работы
В штате работают экологи, санитарные врачи, менеджеры по сопровождению выездных проверок, отдел сопровождения и делопроизводства.
Мы снимаем всю головную боль с Клиента
Мы делаем всю «грязную» работу – от сбора основных бумажек, до разработки проектов и документов
Все необходимое оборудование у нас в собственности
Мы не зависим от аренды, всегда отвечаем за работоспособность и легитимность данного оборудования
Мы имеем опыт решения самых сложных вопросов
Утилизация по маслам, нефтяным шламам, газовой и нефтяной трубе, лому и другим отходам
Мы обладаем нужными качествами в нашем бизнесе
Скорость, смекалка и настойчивость – без этих навыков невозможно успешно прийти к положительному результату
Наш опыт работы с отходами более 5 лет
Мы понимаем задачи своего клиента, понимаем как их решить, имеем большой и результативный опыт решения подобных вопросов
Уважение к Вашему бизнесу
Проработка с точки зрения извлечения Вашей максимальной прибыли из разрешительной документации и роста Вашей компании.
Проработаем несколько вариантов получения документации
Мы учитываем не только Вашу задачу, но и временные рамки, а так же финансовую нагрузку при получении лицензии.
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    Необходимый пакет документов для лицензии на отходы:

    Свидетельство, подтверждающее регистрацию предприятия/предпринимателя

    Свидетельства: ЕГРЮЛ и выписка из него/ЕГРИП

    Документы на недвижимость (участок, площадку, помещение)

    Сертификаты, паспорта, подтверждающие квалификацию персонала

    Необходимый пакет экологической, санитарной документации

    проект по отходам, где указаны нормативы по количеству отходов, а также лимиты по размещению на полигоне

    Сертификаты на сырье, продукцию, оборудование

    Разрешительная документация на товары, которые производятся из отходов, оборудование

    Список услуг, работ, в процессе которых формируются отходы, используемые в дальнейшей деятельности

    Оплата госпошлины

    Компания «Экостандарт» специализируется на выдаче лицензии на отходы разных классов опасности. Мы приглашаем к сотрудничеству компании и предприятия из разных сфер деятельности, предлагаем экспертные решения в области экологического проектирования. Одно предприятие имеет право оформить и получить одну лицензию, где будут указаны все действия, осуществляемые с отходами.

    Класс опасностиСтепень воздействияВиды опасных отходов
    1-ый классОчень высокаяРтутьсодержащие отходы (лампы, градусники), трансформаторы, конденсаторы
    2-ой классВысокаяАккумуляторные батареи, автопокрышки, масла, щелочи, кислоты, гальванические элементы, остатки рафинирования нефтесодержащих отходов, свинцовые опилки, кислые смолы
    3-ий классСредняяАвтомобильные масла и фильтры, металлы, медные провода, ацетон, обтирочные материалы, шлам очистки труб от нефти, дизтопливо, цементная пыль, загрязненный бензином песок, свежий свиной навоз, свежий утиный и гусиный помет, табачная пыль
    4-ый классНизкаяТБО, компьютерные отходы, строительные отходы (бой кирпича, остатки щебня и арматуры, шпаклевка, куски рубероида), уличный и дорожный мусор, отходы битума и асфальта, обломки мебели, упаковки, остатки пищи, осколки стекла, опилки, отходы пуха и перьев, перепревший навоз и помет птицы, отработанный загрязненный уголь

    Почему стоит обратиться в «Экостандарт»

    Сотрудничество с нашей компанией построено таким образом, чтобы освободить клиента от забот собирать документы, посещать государственные инстанции. У нас в штате только профильные специалисты — экологи, менеджеры, эксперты по выездным проверкам. При подготовке лицензии учитываются временные рамки.

    Специалисты компании готовят документацию в соответствии с действующим законодательством, исключительно в рамках правового поля. Наши сотрудники имеют достаточный опыт и квалификацию в решении задач разной сложности в сфере лицензирования отходов. Мы досконально знаем законодательство в сфере экологии.

    Если вам необходима лицензия на деятельность с опасными отходами, мы готовы предложить:

    • открытость — важный принцип деятельности нашей компании — готовы предложить клиенту юридически грамотное и лучшее решение;
    • системный подход — мы предлагаем комплексные решения для каждой задачи, сотрудничаем с компаниями из разных сфер деятельности;
    • долгосрочные, партнерские отношения — мы всегда нацелены на продолжительное сотрудничество на взаимовыгодных условиях;
    • опыт — за плечами наших сотрудников реальная практика, сотни реализованных проектов, безупречное знание тонкостей деятельности фирм, которые работают с отходами, а также государственных и контролирующих учреждений.

    Миссия нашей компании — оформление лицензии для вашей компании, а также подготовка, согласование в соответствующих инстанциях разрешительной документации. Кроме этого, вам будет предоставлен перечень потенциальных партнеров, клиентов, перерабатывающих предприятий.

    Обратите внимание! Получение лицензии на отходы 1-4 класса — это первый этап к успеху вашей компании. Наши эксперты будут сопровождать вас в подготовке и подаче экологической отчетности.

    Для чего и кому требуется лицензия на отходы

    Разрешительный документ на отходы — законодательно установленное требование для совершения деятельности в данной сфере. Именно лицензия разрешает совершать разные действия с опасными веществами, отходами — собирать, транспортировать, перерабатывать или утилизировать, обезвреживать, размещать.

    Разрешительный документ не имеет срока действия, то есть, оформляется бессрочно, потребуется юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, которые планируют работать с разными видами отходов.

    Ответственность за работу без лицензии на отходы

    Работа с опасными отходами регламентируется действующим законодательством, которым предусмотрена разная ответственность за нарушение требований.

    1. Административная.

    Нарушение экологических норм в процессе работы с отходами, которые оказывают разрушающее действие на озоновый слой, карается штрафами:

    • для лиц, осуществляющих функции власти — 10-30 тыс. руб.;
    • для предпринимателей, которые не прошли регистрацию — 30-50 тыс. руб. (или приостановление работы фирмы на 90 дней);
    • для юридических лиц — 100-250 тыс. руб.

    Если деятельность ведется без соответствующего разрешительного документа, также накладывается штраф:

    • для лиц, осуществляющих функции власти — 4-5 тыс. руб. с полной конфискацией продукции, оборудования, отходов или без конфискации;
    • для компаний — 40-50 тыс. руб. с полной конфискацией продукции, оборудования, отходов или без конфискации.
    1. Уголовная.

    Степень ответственности определяется тяжестью причиненного вреда, ущерба, последствиями неправильного обращения с разными отходами:

    • Вероятность причинения вреда людям, природе — в зависимости от тяжести преступления устанавливается штраф, ограничение (лишение) свободы или принудительные работы;
    • Вероятность причинения вреда здоровью, загрязнение природы, атмосферы, повлекшее гибель зверей, птиц — в зависимости от тяжести преступления устанавливается штраф, ограничение (лишение) свободы или принудительные работы;
    • Неправильное обращение с отходами, причинившее гибель человека, массовое заболевание — тюремное заключение до 8 лет.

    Как получить лицензию на отходы

    Вопрос оформления лицензии на опасные отходы регламентирован ст. 12 закона «О лицензировании отдельных видов деятельности». Любые действия с отходами 1-4 классов подлежат обязательному лицензированию. Оформить документ обязаны компании, использующие материалы, указанные в классификаторе отходов. Законодательством закреплены разные понятия:

    • сбор — систематическое поступление опасных веществ от граждан, юридических лиц для дальнейших действий (транспортировка, утилизация, переработка, обезвреживание, сбережение);
    • транспортирование — передвижение опасных отходов транспортом из места образования или накопления отходов;
    • обработка — подготовка опасных отходов для дальнейшей переработки, утилизации;
    • утилизация — применение опасных отходов для изготовления товаров; повторное использование по непосредственному назначению; регенерация и повторное использование в производственном цикле; извлечение полезных ископаемых;
    • обезвреживание — любые действия с отходами, направленные на уменьшение массы, объема, изменение качеств, химического состава для нейтрализации отрицательных характеристик и разрушающего действия на людей, природу;
    • размещение — действия по хранению и/или захоронению опасных отходов.

    В каких случаях лицензия не требуется:

    • Собственные отходы (отходы образующиеся в результате деятельности предприятия), хранящиеся до 11 месяцев на специально организованной (соответствующей всем санитарным и природоохранным нормам) площадке;
    • В обращении находятся вещества, принадлежащие к 5 классу, то есть, имеющие наиболее низкую степень вредного воздействия на окружающую среду.

    Требования к претенденту на оформление лицензии на деятельность по сбору отходов:

    1. Наличие безопасного помещения, где будут размещаться отходы.
    2. Наличие знаков на транспорте, который перевозит опасные отходы.
    3. Наличие должным образом оформленных сертификатов, разрешающих вести деятельность с отходами.
    4. Разработанная программа производственного экологического контроля, наличие соответствующего свидетельства.
    5. Официальное заключение, выданное государственными инстанциями, подтверждающее безопасность деятельности и соответствие законодательству.
    6. Паспорта отходов, оформленные на все виды опасных отходов.
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